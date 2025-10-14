«Русагротранс»: цены на пшеницу падают из-за конкуренции поставщиков

Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке зерна ведет к снижению экспортных цен на пшеницу, сообщил аналитический центр «Русагротранс» «Интерфаксу». Ранее стоимость пшеницы опустилась до минимума с 2020 года.

Как уточнили в «Русагротрансе», цены на российскую пшеницу с поставкой в октябре-ноябре за неделю снизились на $1, до $229-230 за тонну. На столько же подешевела украинская ($229) и французская ($226) пшеница. Американское зерно стоит $223 (-$3), австралийское — $239 (-$7).

В числе факторов, которые повлияли на ценообразование, аналитический центр назвал тунисский тендер, в ходе которого приобретено 100 тыс. т пшеницы по $254,8 за тонну. Кроме того, впервые с 2010 года Египет купил пшеницу из Казахстана — две партии общим весом 32 тыс. т.

Прогноз экспорта пшеницы из России в октябре «Росагротранс» повысил на 0,07 млн т, до 5,17 млн т. В октябре 2024 года показатель составлял 5,98 млн т.

Как писало Bloomberg, на Чикагской товарной бирже (CBOT) цены на пшеницу падают четвертый день подряд. 14 октября они составили $4,93 за бушель ($181,15 за тонну), что стало минимумом с августа 2020 года. В числе причин снижения цен агентство называет новую напряженность в отношениях между Китаем и США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Злаковое событие».