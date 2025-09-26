Злаковое событие

В первые три месяца сельскохозяйственного года (июль—сентябрь) экспорт российской пшеницы составил 10,9 млн тонн, сократившись почти на 29% год к году. Плохое начало сезона — результат ограниченного спроса со стороны импортеров. Покупатели российской пшеницы рассчитывают на снижение цен с текущих $226 хотя бы до $220 за тонну. Их ожидания подкрепляются ростом экспортного потенциала стран Южного полушария.

Экспорт пшеницы из России в июле—сентябре составит 10,9 млн тонн, 28,8% меньше год к году, подсчитали аналитики «Совэкона». Значение в компании называют самым низким с сезона 2022/23 года. Согласно прогнозу «Русагротранса», в сентябре объем поставок за границу составит 4,3–4,5 млн тонн. Это на 14,5–18,3% ниже значения за аналогичный период прошлого года.

Июль—сентябрь — первые месяцы сельскохозяйственного года на зерновом рынке. Обычно на них, по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, приходится максимальный объем поставок за рубеж. Сейчас неудачный старт сезона привел к пересмотру экспортных ожиданий относительно всего года: прогноз для пшеницы был снижен на 0,4 млн, до 43,4 млн тонн. Ранее ожидания корректировались в сторону повышения.

Свою оценку экспортного потенциала России на рынке пшеницы пересмотрел и Минсельхоз США. В сентябрьском отчете аналитики сократили прогноз с 46 млн до 45 млн тонн. Старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова приводит консенсус-прогноз, согласно которому экспорт пшеницы в этом году снизится на 14% год к году, до 45 млн тонн.

Андрей Сизов считает основной причиной текущего снижения российского экспорта низкий спрос со стороны зарубежных покупателей. Прежде всего, речь, по его словам, идет о Египте, одном из ключевых импортеров российской пшеницы. Снижение объемов закупок может быть связано с ожиданиями высокого урожая в Южном полушарии.

Согласно данным Минсельхоза США, Аргентина в этом году может экспортировать 13 млн тонн пшеницы против 10,4 млн тонн годом ранее. Поставки из Австралии вырастут с 21,3 млн до 25,5 млн тонн. Аналитики S&P Global предполагают, что давление на котировки пшеницы в портах Черного моря оказывает растущее присутствие французских экспортеров на рынке Ближнего Востока, особенно в Египте. С начала сезона из порта Руан экспортировано 1,48 млн тонн зерна, включая более 0,6 млн тонн пшеницы, в основном в Марокко и Египет. В Commodity Insights прогнозируют, что экспорт из ЕС в этом сезоне достигнет 32,4 млн тонн против 28 млн тонн год назад.

Рост предложения пшеницы в мире и усиление конкуренции будут оказывать влияние на экспортные цены, констатирует Екатерина Захарова. Сейчас, по данным ЦЦИ, стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% на базе FOB Новороссийск $226 за тонну. Это на 6,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, но к началу сентября текущего года он сократился на 1,8%. S&P Global в своем обзоре отмечала, что покупатели российской пшеницы ожидают дальнейшего падения цен: некоторые из них указали, что воздержатся от покупок до тех пор, пока цены не опустятся хотя бы до $220 за тонну.

Господин Сизов обращает внимание и на снижение рентабельности бизнеса российских экспортеров.

В условиях сильного рубля и относительно высокой стоимости пшеницы внутри страны поставки за рубеж становятся менее интересными.

По данным «Совэкона», пшеница третьего класса в России 17 сентября стоила 14,5 тыс. руб. за тонну. Год к году значение прибавило 4%.

Екатерина Захарова считает, что на объеме поставок скажется и сокращение производства. Согласно прогнозу российского Минсельхоза, в этом году урожай пшеницы составит 90 млн тонн, прибавив 9% год к году. Но рост обеспечивают в первую очередь регионы Сибири и центра, где формируются запасы. Экспорт пшеницы Россия традиционно осуществляется из южных регионов, приближенных к портам. Но они уже второй год подряд сталкиваются с резким падением урожайности из-за засухи (см. “Ъ” от 12 сентября).

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев