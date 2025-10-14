Глава КГБ Белоруссии анонсировал «прорыв» в отношениях Минска с Западом

Глава КГБ Иван Тертель анонсировал «хорошие новости» в контексте отношений Белоруссии со странами Западной Европы. Он отметил, что белорусская сторона открыта к тому, чтобы «достичь прорыва» как в отношениях с США, так и по этому треку. При этом глава КГБ отметил готовность страны обсуждать острые темы.

«Мы имеем все шансы к тому, чтобы достичь прорыва в целом в отношениях с США,— сказал Иван Тертель (цитата по БелТА). — Для Западной Европы мы открыты для этого. Думаю, в ближайшее время мы услышим хорошие новости на этом треке».

Глава белорусского КГБ подчеркнул готовность страны к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений с учетом национальных интересов. Он отметил, что на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развития отношений с США, созванном президентом страны Александром Лукашенко, была выработана позиция Минска по отношениям с Соединенными Штатами, Францией и Германией.

Господин Тертель добавил, что в Белоруссии «всегда готовы встречаться, всегда готовы обсуждать острые темы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил, что готов к заключению «большой сделки» с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, он готов учесть требования и просьбы американской стороны, если Соединенные Штаты примут во внимание интересы Белоруссии.

Анастасия Домбицкая