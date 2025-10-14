КГБ Белоруссии: выработана позиция Минска по отношениям с США, Францией и ФРГ

На созванном президентом Белоруссии Александром Лукашенко совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развития отношений с США выработана позиция Минска по отношениям с США, Францией и Германией. Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Он отметил, что позиция вырабатывалась с учетом национальных интересов Минска.

«На встрече конкретизирована позиция Республики Беларусь и по переговорному треку с американской стороной, и по отношениям с нашими основными соседями, партнерами, включая Францию, Германию,— цитирует господина Тертеля агентство БелТА. — Позиция выработана».

Как подчеркнул глава КГБ, позиция будет состоять в уважении интересов соседей и партнеров Белоруссии.

На совещании по международным вопросам и развитию отношений с США заявил, что боевые действия на Украине должны быть прекращены немедленно. Он отметил, что в противном случае страна может потерять свой суверенитет, а ситуация «эскалирует до ядерной войны». Александр Лукашенко подчеркнул, что «если американцы хотят урегулировать конфликт» на Украине, белорусская сторона готова «в этом участвовать».

