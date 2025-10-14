В Татарстане возбудили уголовное дело за призыв к насилию в Telegram

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность злоумышленника, опубликовавшего комментарий в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану.

По информации службы, 59-летний житель Набережных Челнов в комментарии призывал к насильственным действиям в социальной группе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Анна Кайдалова