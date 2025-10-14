На Алтае могут полностью запретить продажу алкоголя в выходные и праздники

Власти Алтая планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. За неделю должен быть готов проект постановления по этому поводу, заявил глава республики Андрей Турчак.

«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость»,— написал господин Турчак в Telegram-канале. Основные причины смертности, пояснил глава региона, — это «пьяные» ДТП и отправление алкоголем. Также на Алтае распространены болезни системы кровообращения и онкологические заболевания.

На ближайшем заседании Андрей Турчак пообещал обсудить меры по изменению динамики смертности. Одна из них — ограничения продажи алкоголя и табака. В частности, на Алтае могут запретить алкомаркеты и розничную продажу спиртного в многоквартирных жилых домах, а также вблизи детских садов и школ. «Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов»,— уточнил господин Турчак.

Кроме того, планируется ввести временные ограничения на продажу алкоголя: в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу — до 16:00. Полностью запретят продавать спиртное в выходные и праздники, а также выкладывать алкогольную и табачную продукцию в прикассовой зоне. «Соседство сладостей и "взрослой" продукции — недопустимо»,— подчеркнул Андрей Турчак.

Среди других вероятных ограничений — закрытие «наливаек» в жилом секторе. Глава Алтая назвал такие места «чушка-барами», возле которых часто возникают потасовки и драки. Наконец, в регионе хотят запретить продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним. Регулярно в республике будут проводить рейды и контрольные закупки, чтобы «принятые ограничения были не только на бумаге, а реально работали», заключил господин Турчак.

Ранее подобные запреты вводил на территории Вологодской области губернатор Георгий Филимонов. После ужесточения правил продажи спиртного в регионе закрылось более половины алкомаркетов. Из 610 магазинов по состоянию на начало сентября продолжали работать только 246.