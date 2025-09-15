В Вологодской области закрылось более половины алкомаркетов после ужесточения правил продажи алкоголя, сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. В регионе было 610 специализированных торговых точек, из которых 364 прекратили работу.

В Вологде из 118 алкомаркетов закрылись 94, а в Череповце из 265 точек прекратили работу 174. С начала сентября закрылись еще 2 алкомаркета. Из 87 «наливаек» в Вологде и Череповце остаются 45, при этом в сентябре прекратили работу еще 2 точки продажи алкоголя на разлив.

«Ъ» сообщал, что в Вологодской области продавать алкоголь в розницу разрешено с понедельника по пятницу только два часа (с 12:00 до 14:00), а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Закон начал действовать с 1 марта 2025 года.

Власти также борются с рынком вейп-продукции. На старте инициативы работало 316 торговых точек, из которых 138 уже закрылись. В сентябре прекратили деятельность 13 вейп-шопов. Губернатор Филимонов подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

Антон Голицын