Тюменская компания «Земун» покупает сеть гипермаркетов «О'кей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по приобретению тюменской компанией «Земун» 99% доли в уставном капитале холдинга «РБФ Ритейл» (владеет 99,56% акций сети гипермаркетов «О'кей»), сообщила пресс-служба ФАС.

В результате после завершения сделки ООО «Земун» получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов. В ведомстве отметили, что сделка не ограничит конкуренцию на рынках оптовой и розничной торговли.

ООО «Земун» зарегистрировано в 2024 году в Тюмени. Компания занимается торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Генеральным директором является Ольга Запорожец.

ООО «О'кей» зарегистрировано в 2001 году в Санкт-Петербурге. К концу 2024 года розничная сеть «О'кей» включала 301 магазин. Ранее номинальным единственным владельцем сети являлась люксембургская компания O’Key Group S.A. (Dorinda Holding S.A.). В декабре 2024 года O’Key Group S.A. объявила о передаче сети гипермаркетов «О'кей» российскому менеджменту. В марте 2025 года акционеры решили переместить головную компанию из Люксембурга в Россию, выбрав остров Октябрьский в Калининграде в качестве новой юрисдикции.

Полина Бабинцева