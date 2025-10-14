Кабмин Башкирии пообещал производителю арматуры защиту инвестиций

Правительство Башкирии и уфимское ООО «Протэк» подписали соглашение о защите и поощрении инвестиций, сообщает пресс-служба кабмина.

Компания планирует вложить около 180 млн руб. в производство арматуры для СИП-кабелей. Запуск завода в Уфимском районе запланирован на 2027 год.

«Приоритетный статус проекта и подписание соглашения позволят инвестору получить налоговые льготы и претендовать на земельный участок в аренду без торгов»,— говорится в пресс-релизе.

ООО «Протэк» зарегистрировано в 2015 году, основной вид деятельности — прочие специализированные строительные работы, не включенные в иные группировки. Организация, в частности, ремонтирует несущие стены и перекрытия многоквартирного дома на уфимской улице Ладыгина, в октябре прошлого года пострадавшего от взрыва бытового газа. Владельцем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Шамиль Ишманов. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка «Протэка» составила 410,4 млн руб., чистая прибыль — 14,5 млн руб.

Идэль Гумеров