В производство арматуры в Уфимском районе инвестируют 180 млн рублей

ООО «Протэк» планирует инвестировать 180 млн руб. в производство арматуры изолированных проводов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Инициативу представил на «инвестиционном часе» в правительстве республики директор и владелец компании Шамиль Ишманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инвестор рассчитывает, что продукцию, произведенную в Уфимском районе, будут покупать строители, муниципальные энергетические службы и энергетические компании, промышленные предприятия. На реализацию проекта «Протэк» отводит пять лет. Планируется, что будет создано 17 рабочих мест.

Проект включен в перечень приоритетных. Между правительством Башкирии и инвестором будет заключено соглашение о защите и поощрении инвестиций, что позволит компании претендовать на получение земельного участка в аренду без торгов.

ООО «Протэк» зарегистрировано в марте 2015 года в Уфе. Компания занимается строительными работами. В 2024 году при выручке 410,4 млн руб. чистая прибыль равнялась 14,5 млн руб.

Майя Иванова