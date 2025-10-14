Житель Запорожской области получил 15 лет колонии за спонсирование ВСУ

Запорожский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене за переводы вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Согласно материалам дела, в 2023 году 61-летний житель Запорожской области, имеющий российский паспорт, сделал около 30 денежных переводов на общую сумму 36 тыс. гривен, или 85,2 тыс. руб., ряду организаций, финансирующих вооруженные силы Украины. По версии обвинения, перечисленные средства были предназначены для приобретения БПЛА, взрывных устройств, веществ и иных средств поражения для военнослужащих различных подразделений ВСУ. Позже мужчину задержали сотрудники ФСБ РФ, против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На допросе фигурант признал, что прекрасно осознавал, на какие цели будут потрачены деньги.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил еще одного жителя Запорожской области к 17 годам в тюрьме и колонии строгого режима за госизмену и подготовку теракта против сотрудника полиции.

Александр Дремлюгин, Симферополь