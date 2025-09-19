Жителя Запорожья приговорили к 17 годам за госизмену и покушение на полицейского

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Запорожской области по делу о госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщили в УФСБ России по Южному военному округу.

По информации российской спецслужбы, житель города Васильевка Виталий Козаченко, получивший гражданство РФ, вместе с подельниками готовил по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины убийство сотрудника полиции. Правоохранителя планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

Козаченко задержали сотрудники УФСБ России по ЮВО у специально оборудованного тайника, в котором хранилась бомба. Позже он сознался, что также собирал для украинских спецслужб данные о местах дислокации личного состава и техники российских воинских частей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Решением суда ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, первые четыре из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь