ФСБ: бывший главный инженер ФПК похитил 17 млн рублей на станции «Адлер»

ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главного инженера Северо-Кавказского АО «ФПК» (учредитель — РЖД). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следствие считает, что на станции «Адлер» подозреваемый подписывал акты выполненных работ по поставке некомплектного оборудования и так смог похитить 17,7 млн руб. ФСБ не уточняет имя фигуранта.

По информации «Ъ-Ростов», речь идет об Александре Казакове, который сейчас занимает должность замначальника Северо-Кавказской железной дороги.