Новосибирские власти контролируют ситуацию с бензином в регионе

Правительство Новосибирской области контролирует поставки бензина в регион. Как сообщила пресс-служба регионального Минпромторга, топливо не закончилось. В ближайшее время ожидаются поставки.

«По результатам мониторинга установлено, что остатки топлива на автозаправочных станциях имеются и объемы остатков не уменьшаются»,— следует из сообщения министерства в Telegram-канале.

Неделей ранее, 8 октября, АЗС «Прайм» заявила о приостановке продажи бензина марки АИ-92. В тот же день новосибирский Минпромторг сообщал, что АИ-92 отсутствует в свободной продаже в некоторых АЗС одной из сетей региона.

В Новосибирской области дефицит топлива также коснулся агропромышленного комплекса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

