Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92

С сегодняшнего дня сеть автомобильных заправочных станций (АЗС) «Прайм» в Новосибирске приостановила продажу бензина марки АИ-92. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций „Прайм“ были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92»,— сообщили в пресс-службе.

Сейчас топливо этой марки продается только по контрактам предприятиям и организациям, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность Новосибирска, следует из публикации.

Утром в пресс-службе Минпромторга Новосибирской области сообщили, что в некоторых АЗС одной из сетей региона бензин марки АИ-92 отсутствует в свободной продаже. В ведомстве заявили, что направили письмо ПАО «Газпром нефть» о принятии мер для обеспечения сбалансированной поставки необходимых объемов топлива в область.