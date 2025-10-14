Суд в Ярославле арестовал сбившего трамвайных рабочих водителя

В Дзержинском районе Ярославля суд отправил под стражу на два месяца 22-летнего местного жителя, обвиняемого в наезде на дорожных рабочих. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел 11 октября ночью. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления автомобилем, на ВАЗ-2110 наехал на двух рабочих, проводивших работы по замене трамвайных путей. В результате аварии 46-летний мужчина погиб, а 25-летний был госпитализирован с травмами.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, но был задержан полицией через несколько часов. Уголовное дело расследуется следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому району. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

Антон Голицын