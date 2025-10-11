В Ярославле ночью водитель сбил двух рабочих, ремонтировавших пути трамвая

В Ярославле на проспекте Дзержинского в ночь на 11 октября произошло ДТП: водитель ВАЗ-2110 сбил двух дорожных рабочих, которые работали на трамвайных путях. В результате наезда один рабочий скончался на месте, а второй был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным полиции, авария случилась около 01:57. Водитель 2003 года рождения ехал по проспекту Дзержинского в сторону улицы Громова. Столкновение произошло на пересечении с улицей Труфанова, по которой проходят трамвайные пути.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия. «Ъ-Ярославль» сообщал, что полное обновление трамвайных путей в областном центре производится по концессионному соглашению.

Антон Голицын