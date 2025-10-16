Дни рождения
Сегодня исполняется 55 лет восьмикратному чемпиону России, двукратному обладателю Кубка России по футболу, главному тренеру ФК «Енисей» (Красноярск) Андрею Тихонову
Андрей Тихонов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Его поздравляет мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по футболу Александр Тарханов:
— Андрей, поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, успехов в жизни. Ты оставил большой вклад в российском футболе: многократный чемпион России, обладатель Кубка России, участник европейских турниров. Мне удалось работать с тобой в «Спартаке», самарских «Крылья Советов», и ты всегда проявлял высокие профессиональные качества, стоял у истоков создания самарских «Крыльев». Перейдя на тренерскую работу, ты реализуешь свой профессионализм в других: поднимаешь уровень игроков, создаешь командную игру. Желаю тебе больших успехов в тренерской деятельности, добиваться больших результатов.