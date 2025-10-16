Сегодня исполняется 70 лет композитору, лауреату премий «Золотая маска» и «Ника», заслуженному деятелю искусств РФ Леониду Десятникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Десятников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Леонид Десятников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет скрипач, основатель ансамбля старинных инструментов La Voce Strumentale, главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Дмитрий Синьковский:

— Леонид Десятников — имя, которое произносишь с некоторым замиранием, словно прикасаясь к великому и до конца не постижимому. Встречаясь с Вашей музыкой, я прохожу этап от «как возможна подобная легкость и глубина одновременно» до «как же я жил без этого». Стиль Вашей музыки становится для меня возможностью объединить самые разные музыкальные стили — барокко, классицизм, романтизм, экспрессионизм с современностью. Так случилось с музыкой к балету «Opera»: высокое барокко оказывается абсолютно современным, или наоборот, современность — абсолютно барочной. Мы были горды и счастливы быть первыми исполнителями этого шедевра в России. Авторская редакция «Opera», сделанная специально для оркестра La Voce Strumentale, безупречно вписалась в творческий стиль коллектива. Вдохновение и радость от исполнения — вот чувства, владеющие нами, когда звучит эта музыка. День Вашего рождения, дорогой Леонид Аркадьевич, пройдет под знаком Вашего гения. Поздравляю Вас — замечательного человека, неповторимого творца, композитора-философа, композитора-хранителя культуры и традиций высокого искусства. Желаю вдохновения! Творческого восторга! Много музыки и радости!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»