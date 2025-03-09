В Татарстане сохраняется дефицит кадров в сфере здравоохранения. Нехватка работников наиболее характерна для отдаленных районов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здравоохранении Татарстана сохраняется дефицит кадров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В здравоохранении Татарстана сохраняется дефицит кадров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее востребованными специалистами являются педиатры, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и врачи общей практики. В 2024 году численность врачей увеличилась на 320 человек, а среднего медперсонала — на 500. Дефицит фельдшеров в ФАПах был полностью устранен.

С целью решения проблемы был запущен региональный проект «Медицинские кадры». Меры социальной поддержки включают единовременные выплаты (1,0–1,5 млн руб. для врачей, 500–750 тыс. руб. для среднего медперсонала), гранты на жилье (800 тыс. руб.) и надбавки молодым специалистам.

Влас Северин