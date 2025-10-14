Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров после открытия

После возобновления работы 17 сентября 2025 года аэропорт Краснодар обслужил свыше 101,8 тыс. пассажиров. Из них 76,1 тыс. — на внутренних и 25,7 тыс. — на международных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Всего за 27 дней работы аэропорта выполнены 364 взлетно-посадочные операции на прилет и на вылет, из которых 253 — на внутренних и 111 — на международных линиях. 12 октября был зафиксирован рекордный пассажиропоток, тогда авиагавань обслужила 21 разворотный рейс и 6,5 тыс. пассажиров.

По данным пресс-службы аэропорта, интенсивность полетов растет. Если за 14 дней работы в сентябре обслужили 35,1 тыс. пассажиров, то за 13 дней октября — 66 тыс. До конца года авиагавань планирует обслужить более 500 тыс. человек.

Аэропорт продолжает работать по установленному регламенту, который позволяет обслуживать самолеты только с 09:00 до 19:00 мск.

Сейчас из Краснодара выполняются полеты по восьми внутренним и восьми международным направлениям. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Уфа, а также Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул, Самарканд, Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шейх. В октябре список пополнится новыми направлениями, среди которых Махачкала, Минеральные Воды и Сочи.

С началом осенне-зимнего расписания полетов ожидаются изменения, они вступают в силу с 26 октября. С этого же дня в аэропорт Краснодара начнут выполнять прямые рейсы иностранные компании: Flydubai (ОАЭ) — Дубай, FlyOne (Армения) — Ереван, Uzbekistan Airways (Узбекистан) — Ташкент (а с 28 октября — Наманган) и AlMasria Universal Airlines (Египет) — Шарм-эль-Шейх. Сейчас прорабатывается открытие новых направлений в Тель-Авив, Батуми и другие города.

«Главная задача — обеспечить надежное и стабильное восстановление авиасообщения, а также расширить географию полетов из Краснодара. Мы видим растущий интерес со стороны российских и зарубежных авиакомпаний, и это хороший сигнал для региона и пассажиров», — отметил заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов в своем выступлении на форуме «AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia».

Алина Зорина

Новости компаний Все