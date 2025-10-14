Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров после открытия

После возобновления работы 17 сентября 2025 года аэропорт Краснодар обслужил свыше 101,8 тыс. пассажиров. Из них 76,1 тыс. — на внутренних и 25,7 тыс. — на международных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Маргарита Синкевич

Всего за 27 дней работы аэропорта выполнены 364 взлетно-посадочные операции на прилет и на вылет, из которых 253 — на внутренних и 111 — на международных линиях. 12 октября был зафиксирован рекордный пассажиропоток, тогда авиагавань обслужила 21 разворотный рейс и 6,5 тыс. пассажиров.

По данным пресс-службы аэропорта, интенсивность полетов растет. Если за 14 дней работы в сентябре обслужили 35,1 тыс. пассажиров, то за 13 дней октября — 66 тыс. До конца года авиагавань планирует обслужить более 500 тыс. человек.

Аэропорт продолжает работать по установленному регламенту, который позволяет обслуживать самолеты только с 09:00 до 19:00 мск.

Сейчас из Краснодара выполняются полеты по восьми внутренним и восьми международным направлениям. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Уфа, а также Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул, Самарканд, Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шейх. В октябре список пополнится новыми направлениями, среди которых Махачкала, Минеральные Воды и Сочи.

С началом осенне-зимнего расписания полетов ожидаются изменения, они вступают в силу с 26 октября. С этого же дня в аэропорт Краснодара начнут выполнять прямые рейсы иностранные компании: Flydubai (ОАЭ) — Дубай, FlyOne (Армения) — Ереван, Uzbekistan Airways (Узбекистан) — Ташкент (а с 28 октября — Наманган) и AlMasria Universal Airlines (Египет) — Шарм-эль-Шейх. Сейчас прорабатывается открытие новых направлений в Тель-Авив, Батуми и другие города.

«Главная задача — обеспечить надежное и стабильное восстановление авиасообщения, а также расширить географию полетов из Краснодара. Мы видим растущий интерес со стороны российских и зарубежных авиакомпаний, и это хороший сигнал для региона и пассажиров», — отметил заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов в своем выступлении на форуме «AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia».

Алина Зорина