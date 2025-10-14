Ученые из Татарстана помогут Забайкалью внести памятники археологии в список ЮНЕСКО

Археологические памятники Забайкальского края будут включаться в список Всемирного наследия ЮНЕСКО при поддержке ученых Татарстана. Как заявил в ходе научно-практической конференции «Чингисхан. Наследие в евразийской государственности» директор Института археологии Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков, он и его коллеги готовы «подключиться и содействовать процессу».

По его словам, Забайкалье обладает подобными объектами. Присвоение им статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО — это вопрос «не престижа или конкуренции между регионами», а осознания жителями любой территории «ее исторической значимости».

По информации и. о. министра науки и профессионального образования Забайкалья Натальи Викуловой, власти Забайкалья намерены подать первую заявку на Сухотинский и Усть-Мензенский археологические комплексы, затем на Кондуйское и Хирхиринское городища, Вал Чингисхана и урочище Делюн-Болдок. Наибольшие шансы, по ее оценке, у Усть-Мензенского комплекса, по которому «защищались диссертации в США и публиковались научные работы в Японии».

Научно-практическая конференция «Чингисхан. Наследие в евразийской государственности» проходит в Забайкалье 13 и 14 октября, участие в ней принимают больше 20 известных ученых, включая академиков и докторов наук из Москвы, Владивостока, Красноярска, Челябинска, Иркутска, Улан-Удэ, а также специалисты из Монголии и Китая.

Влад Никифоров, Иркутск