В Чите историки предложили переосмыслить влияние империи Чингисхана на Русь

Взгляд на периоды татаро-монгольского ига и Золотой орды в истории России устарел и требует пересмотра. С таким заявлением на научно-практической конференции «Чингисхан. Наследие в евразийской государственности» в Чите выступил ведущий научный специалист Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Евгений Нолев. Конференция проходит в Забайкалье 13 и 14 октября, участие в ней принимают больше 20 известных ученых, включая академиков и докторов наук из Москвы, Владивостока, Красноярска, Челябинска, Иркутска, Улан-Удэ, а также специалисты из Монголии и Китая.

Как заявил в ходе конференции господин Нолев, в современной России на указанные периоды приняты «два противоположных взгляда» — одобряющий и негативный. По его словам, это время стоит рассматривать не с позиции какой-либо оценки, а с точки зрения «последствий для российской государственности, позволивших в очень мягкой форме присоединить Сибирь». В связи с этим ученый рекомендовал «разработать непротиворечивую концепцию русско-монгольских и русско-ордынских отношений средневекового периода».

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Юлий Дробышев, объясняя причины проведения конференции, посвященной наследию Чингисхана, заявил, что созданная им империя сегодня «часть нашей российской истории вне зависимости от того, родился ли Чингисхан на территории Забайкалья, или, может быть, Монголии».

Конференция продолжится 14 октября на выездной сессии в Агинском округе, в долине реки Онон, где, по одной из версий, родился Чингисхан.

В начале октября в Бурятии был проведен международный обряд поклонения Сульдэ (знамени) Чингисхана. Организатор мероприятия, религиозная организация шаманов «Тэнгэри», сообщил, что подобный обряд на территории России проводится впервые за последние 500 лет. Для участия в нем Бурятию посетили исповедующие тенгрианство шаманы из Тувы, Хакасии, Алтая и Якутии, а также Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Германии.

