Сегодня день рождения празднует президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

Светлана Володина

Фото: ФПА РФ Светлана Володина

Фото: ФПА РФ

Ее поздравляет адвокат Генри Резник:

— Поздравлять Вас, Светлана Игоревна, легко и приятно. И уверен: не только мне, вашему давнему коллеге и другу, но и каждому члену нашего профессионального сообщества. В современной адвокатуре Вы занимаете особое место. Вы поставили на службу ей преданность профессии, глубокие научные познания, педагогический дар. Итог — разумеется, сугубо промежуточный — множество успешно проведенных судебных процессов, сотни учеников, постоянно обновляемые лекции и программы повышения квалификации адвокатов. С ними Вы же не могли «остаться безнаказанными». И в нынешнее непростое, в том числе и для адвокатуры, время сообщество призвало Вас возглавить отечественную адвокатуру. Мне хорошо известно, сколь нелегко Вам было согласиться взвалить на себя этот тяжелый груз ответственности. Здорово, что поддержала семья — муж, сам великолепный адвокат, дочь, уже сформировавшаяся творческая личность. Надеюсь, не пострадает досуг — Вы не пропускаете ни одной сколько-нибудь заметной художественной выставки и оперной премьеры. И желаю оставаться такой же теплой и обаятельной! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»