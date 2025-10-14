Почти 7 тысяч жителей Алушты остались без воды

В крымской Алуште из-за крупной аварии на сетях без водоснабжения осталось около 7 тыс. абонентов. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

«Произошла авария на запорной арматуре. Подача воды ограничена на улицах Богдана Хмельницкого, Ленина, Красноармейской, Платановой, Таврической, Пограничной, Судакской, Пионерской. Также нет воды у жителей переулков Иванова, Ревкомовского, Спортивного, Заводского и Приморского парка. Всего под отключением 6897 абонентов»,— написала чиновница в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе в Алуште из-за аварии на сетях без воды остались более 5 тыс. абонентов.

Александр Дремлюгин, Симферополь