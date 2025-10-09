Тысячи жителей курортной Алушты в Крыму остались без воды

В крымской Алуште из-за аварии на сетях без водоснабжения осталось более 5 тыс. абонентов. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

«В связи с утечкой на улице Судакской в районе ТЭС ограничена подача воды по улицам Судакской, Ленина, Таврической, Спортивному переулку, Лесной улице, Красноармейской, Заводской. Отключения коснулись 5261 абонента»,— отметила госпожа Огнева. По словам чиновницы, аварийно-восстановительные бригады работают на месте и устраняют проблему.

Ранее из-за аварии на водоочистной станции без водоснабжения остались жители более 80 улиц и переулков в Феодосии и Коктебеле.

Александр Дремлюгин, Симферополь