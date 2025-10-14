Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Грохот, напугавший екатеринбуржцев, оказался взрывом на карьере

Грохот, который напугал жителей нескольких районов Екатеринбурга, исходил от Нижнеисетского карьера строительного камня, сообщил портал Е1 со ссылкой на администрацию Чкаловского района.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания «Рудный» проводила запланированные взрывные работы на участке недр в 1,5 км юго-западнее поселка Рудный. «14 октября планируется производство взрывных работ, массовый взрыв будет произведен с 11:00 до 15:00 часов по местному времени»,— говорится в уведомлении.

Грохот был слышен около 14:30 сразу в нескольких районах города. В соцсетях горожане делились видеозаписями, где слышен взрыв. Некоторые жители писали, что у них задрожали окна.

Полина Бабинцева

