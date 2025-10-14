Грохот, напугавший екатеринбуржцев, оказался взрывом на карьере

Грохот, который напугал жителей нескольких районов Екатеринбурга, исходил от Нижнеисетского карьера строительного камня, сообщил портал Е1 со ссылкой на администрацию Чкаловского района.

Компания «Рудный» проводила запланированные взрывные работы на участке недр в 1,5 км юго-западнее поселка Рудный. «14 октября планируется производство взрывных работ, массовый взрыв будет произведен с 11:00 до 15:00 часов по местному времени»,— говорится в уведомлении.

Грохот был слышен около 14:30 сразу в нескольких районах города. В соцсетях горожане делились видеозаписями, где слышен взрыв. Некоторые жители писали, что у них задрожали окна.

Полина Бабинцева