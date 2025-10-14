Утверждена новая структура правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил новую структуру правительства региона. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Вячеслав Федорищев анонсировал «реорганизацию правительства региона при согласовании и взаимодействии с депутатским корпусом» в августе. Реформа среди прочего предполагает, что вместо шестерых вице-губернаторов их будет четыре, а новое название их должности — «заместитель губернатора». Один из них станет первым заместителем, и он же возглавит правительство. В свою очередь, у главы правительства будет так же четыре заместителя. Кроме того, в состав правительства с правом совещательного голоса войдут главы крупнейших городов: Самары, Тольятти и Сызрани.

Депутаты Самарской губернской думы на прошлой неделе приняли соответствующие поправки в местное законодательство после нескольких попыток созвать внеочередное заседание. Из-за отсутствия кворума глава региона даже пригрозил распустить областной парламент.

При этом политологи затруднились оценить масштаб и необходимость предложенных губернатором изменений. Ряд экспертов отметил, что поправки стоит оценивать с учетом предстоящих выборов в губдуму и долгосрочных перспектив самого Вячеслава Федорищева на посту губернатора.

Сабрина Самедова