Программа «Коллекция впечатлений» возвращается на “Ъ FM”. Теперь ее новый ведущий, арт-обозреватель Дмитрий Буткевич будет рассказывать о том, что показалось ему интересным и заслуживающим внимания во время многочисленных поездок.

По многочисленным просьбам трудящихся, среди которых выделю личное пожелание главного редактора нашей радиостанции Алексея Воробьева, я решил вести в эфире передачу «Коллекция впечатлений». Когда-то ее придумал и долго вел безвременно от нас ушедший Петя Воронков. Я не буду пытаться повторить его интонацию, это невозможно. Но постараюсь заинтересовать вас своими впечатлениями от поездок и походов, от городов и сел, гор, морей и рек, от архитектуры и искусства, конечно, и от людей.

Мне, я знаю, будет интересно вспоминать о своих приключениях. Надеюсь, вам тоже. В этом году у меня случилось неожиданно много поездок по ранее неохваченным мною местам. Навскидку: впервые побывал в Архангельске, на Кругобайкальской железной дороге, неожиданно много времени провел в Иванове. И даже странно, что с нуля начал открывать для себя регион КМВ, Кавказских Минеральных Вод. Конечно, все эти поездки плотно увязаны с моей главной специализацией — программой «Арт и факты». Я езжу на выставки и фестивали, о чем вам регулярно докладываю в эфире. Однако параллельно мой пытливый ум ищет и находит новые визуальные, аудиальные, даже ольфакторные и, конечно, литературно-исторические знания.

Вот именно с Кавказских Минеральных Вод я и начну свою «Коллекцию впечатлений», с того самого знаменитого пятигорского Провала, на который собирал деньги еще Остап Бендер из «12 стульев». Помните, «чтобы меньше проваливался»? Провал не впечатлил. Арочный вход в пещеру, туннель, пробитый в горе, пользуясь, опять же, словами Ильфа-Петрова, «еще до исторического материализма», сейчас залит бетоном. Короткий проход в толпе селфи-мейкеров до мелкого подгнившего какого-то озерца за решеткой. Позже чудесная экскурсовод на горе Машук, примерно моя ровесница, обмолвилась: «А в детстве мы в нем купались…» Поверилось, но с трудом. Собственно, как и в аутентичность места гибели М.Ю. Лермонтова на дуэли на склонах самого Машука. Впрочем, это как раз нескрываемо придуманная история. Расскажу о ней в одной из следующих программ.

Дмитрий Буткевич