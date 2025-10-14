Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о посещении Железноводска, где проводился кинофестиваль Ferrum.

Напомню, что это моя новая передача «Коллекция впечатлений». Ее создатель и бессменный ведущий Петя Воронков, когда-то, помню, говорил мне о моей постоянной программе «Арт и факты»: «Хорошо ты, Дим, про художников рассказываешь, но не хватает тебе червоточинки, что ли…» Я тогда, помнится, ответил: «Да я вообще не об этом, Петя, я за искусство». А сейчас вот думаю: а, может, и правда, больше внимания уделять всяким интересным сведениям из жизни персонажей арт-сцены? Как думаете? Дайте мне обратную связь, пожалуйста.

А я пока о своем, привычном. Так вот посетил я давеча регион КавМинВод. Там проводился кинофестиваль Ferrum в городе Железноводск. Вы, конечно, понимаете, почему такое название. По-латыни ferrum — это «железо». Так вот, железистыми водами тут все буквально переполнено. Прямо рядом расположены источники и Смирновской, и Славяновской. А еще этот город оказался родиной прекрасного актера и режиссера Сергея Пускепалиса; он когда-то этот фестиваль и придумал. А после его ухода проект возобновила также чудесный продюсер Наталья Мокрицкая. Основные события проходят в Доме культуры им. Пускепалиса и на знаменитейшей огромнейшей железноводской Курортной лестнице. Open air-концерты, показы, лекции и мастер-классы...

Фестиваль профессионалы называют «зрительским», в отличие от производственных (также узкоспециальный термин). Вот на этих последних есть жюри, призы, победители, кинорынки… Мне, конечно, более по душе «зрительские», которые просто ориентированы на публику, на любителей посмотреть кино. Впечатлений было много, потому что, как уже рассказывал, я впервые побывал в регионе КМВ. То есть я ходил с детства по горам вокруг Эльбруса и вообще пересекал в пешем порядке Большой Кавказский хребет. Я неплохо знаю республики Северного Кавказа, и, конечно, весь северный берег нашего самого южного моря. Ну в Сочи, как вы, возможно, знаете, я вообще ориентируюсь с закрытыми глазами. И хотя Лермонтов даже в детстве не был моим кумиром, но я обязательно вам еще о нем расскажу. Он почти здешний. Хотя вспоминаю его музей в станице Тамань соседнего Краснодарского края… Но это уже другая история.

Дмитрий Буткевич