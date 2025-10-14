Китай резко отреагировал на критику в связи с арестами христиан в Пекине
Китай назвал вмешательством во внутренние дела заявления госсекретаря США Марко Рубио по поводу задержания китайскими властями нескольких десятков пасторов одной из крупнейших христианских общин Пекина. «Правительство Китая руководит религиозными делами в соответствии с законом, защищает религиозные свободы граждан и нормальную религиозную деятельность»,— заявил пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзянь, которого цитирует агентство Bloomberg.
Фото: Lam Yik / Reuters
Чиновник добавил, что Китай «решительно протестует против вмешательства США во внутренние дела Китая по так называемым религиозным вопросам». На прямой вопрос журналистов о задержании членов протестантской церкви «Сион» пресс-секретарь ответил, что не знает, о чем идет речь.
Новости о задержании пасторов церкви «Сион», в том числе лидера этой крупной христианской общины Пекина Цзинь «Эзры» Минжи, появились несколько дней назад. Вскоре после сообщений об арестах с критикой Китая выступил государственный секретарь США Марко Рубио. «Эти гонения… демонстрируют факт проявления враждебности Компартии Китая к христианам, отвергающим вмешательство партии в их веру»,— отметил господин Рубио.