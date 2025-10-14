В Казани возбудили уголовное дело после нападения на жену предпринимателя

В Казани возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы города. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, 14 октября неизвестный подошёл к 34-летней женщине на парковке возле гимназии на улице Восстания и нанёс ей несколько ударов ножом в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

По данным «Ъ Волга-Урал», пострадавшей оказалась супруга крупного местного предпринимателя. Ее доставили в больницу.

Обстоятельства дела устанавливается.

Анна Кайдалова