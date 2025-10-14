Суд вернул ростовским властям землю из незаконной аренды

Прокуратура Ярославской области вернула муниципальным органам земельный участок площадью около 9 га. Арбитражный суд региона признал недействительным договор аренды между ООО «Прима» и администрацией Ростовского района, удовлетворив иск прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в марте 2021 года ООО «Прима» арендовало участок площадью 87 820 кв. м, что в 51 раз превышает площадь объекта, для которого он был предоставлен. При подаче заявления компания не обосновала необходимость получения такого большого участка. Прокуратура посчитала, что ООО «Прима» намеревалось обойти конкурентные процедуры и в будущем приобрести участок на льготных условиях. «Ъ-Ярославль» сообщал, что аналогичная схема не раз использовалась в Ярославле.

5 марта 2025 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск, вернув участок во владение администрации района. Ответчики оспорили решение, но апелляционный суд оставил его без изменений. Прокуратура поставила на контроль исполнение решения.

Антон Голицын