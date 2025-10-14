Мэрия Ульяновска по итогам обсуждений предлагает принять новый генплан

В Ульяновске подведены итоги общественных обсуждений проектов нового генплана города и правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Заключения комиссии по итогам обсуждений в вторник опубликованы на официальном сайте администрации мэрии.

Как отмечается в документах, всего в обсуждениях проекта генплана приняли участие 4773 человека, из них 3046 признаны участниками обсуждений, 1727 отнесены к «иным лицам» (главная причина — не соответствующее требованиям Градостроительного кодекса оформление отзывов, чаще всего — отсутствие в приложении к отзыву или копий паспортов). При этом в заключении помещены только 84 замечания и предложения участников, учет большинства из них признан нецелесообразным. От «иных» опубликовано 25 замечаний и возражений, все они признаны нецелесообразными.

В обсуждениях проекта ПЗЗ приняли участие 3973 человека, из них 2057 признаны участниками обсуждений, 1916 человек отнесены к «иным лицам». При этом в заключении опубликовано только 93 замечания участников обсуждений и 33 замечания от «иных лиц». Учет большинства критических замечаний признан нецелесообразным. Замечания «иных» рекомендовано не учитывать.

На основании итогов общественных обсуждений, комиссия рекомендовала проекты генплана и ПЗЗ Ульяновска к утверждению «с учетом проработки разработчиком целесообразных предложений и замечаний, внесенных участниками обсуждений».

Напомним, проекты нового генплана и ПЗЗ Ульяновска вызывали много негативных отзывов горожан, в первую очередь — по переводу зон зеленых насаждений общего пользования в зоны застройки, по отсутствию территории для развития города, по транспортной инфраструктуре и т.д. В адрес губернатора направлялись коллективные возражения против планов застройки части сквера им. авиаконструктора О.К. Антонова в Заволжском районе города (всего около 1 тыс. подписей), размещалась в соцсетях петиция в адрес губернатора региона, мэра Ульяновска и спикера регионального заксобрания с просьбой отменить обсуждения и обеспечить нормальные сроки для их проведения (450 подписей).

Прокуратура Ульяновской области в настоящее время продолжает проверку законности разработки генплана Ульяновска, который лишился зоны развития города, ранее существовавшей в прежнем генплане.

Сергей Титов, Ульяновск