Банки раскрыли детали создания второй платежной системы

Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк начали формировать концепцию второй платежной системы, которая станет альтернативой системе «Мир», сообщает РБК со ссылкой на банки-участники проекта. Система сконцентрируется на использовании альтернативных способов оплаты по QR-кодам, биометрии и Bluetooth. Это позволит российским банкам повысить комиссионные доходы и конкурировать за клиентов с маркетплейсами.

Сейчас банки обсуждают два вопроса по концепции: на какой инфраструктуре создать платежную систему (рассматривают технологии «Сбера») и будут ли у нее свои карты. Представитель Сбербанка отметил, что проект должен строиться не на инфраструктуре одного банка, а на лучших наработках участников рынка. Система должна быть независимой как юридически, так и технологически.

Директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-банка Сергей Хромов отметил, что помимо «Сбера», Т-банка и Альфа-банка к учредителям могут присоединиться и другие банки, финтех-компании, сотовые операторы и даже ритейл. Он отметил, что до составления четкой концепции параметры долевого участия обсуждать рано. После оформления концепции платежной системы ее представят Центробанку.

8 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина без энтузиазма отреагировала на идею создать альтернативную платежную систему: «Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы — почему нет». Эксперты относятся к инициативе скептически, ожидая в ближайшей перспективе появления конкуренции с цифровым рублем и международными платежными системами.

Что говорят эксперты об альтернативной платежной системе — в материале «Ъ» «Банки выдвигают платежную альтернативу».