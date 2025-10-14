Почти 130 человек погибли и пропали без вести в наводнениях в Мексике

Спасатели ведут поиски как минимум 65 человек, которые пропали без вести во время мощных наводнений в центральных и восточных штатах Мексики. Гибель еще 64 человек официально подтверждена мексиканскими властями. Об этом сообщает CNN.

Наводнения начались в конце прошлой недели: из-за сильных дождей многие реки вышли из берегов и за очень короткое время затопили обширные территории. Вода прибывала настолько быстро, что не успела отреагировать система оповещения. Улицы некоторых городов оказались под 4-метровым слоем воды.

По предварительным оценкам, вода повредила или разрушила около 100 тыс. жилых домов. Большинство случаев гибели людей связаны с обрушением домов и оползнями. Около 100 небольших населенных пунктов остаются отрезанными водой. В пострадавшие регионы направлены более 10 тыс. военных. Для людей, оставшихся без крова, открыты пункты временного размещения. Один из них посетила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, пообещав обеспечить помощь всем нуждающимся, оставшимся без жилья.

Алена Миклашевская