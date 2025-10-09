Песков: в диалоге США и России по Украине возникла пауза

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в диалоге России и США по конфликту на Украине возникла «серьезная пауза». Так он объяснил слова российского МИДа о том, что импульс по урегулированию после российско-американского саммита на Аляске в значительной степени ичсчерпан.

«Это связано в первую очередь с тем, что действительно сейчас обозначилась серьёзная пауза вообще в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров»,— объяснил представитель Кремля.

По его словам, Украина «явно воодушевлена европейцами» и не стремится к завершению боевых действий, поскольку ожидает, что «что-то изменится на фронтах». «Реальное положение дел свидетельствует об обратном»,— заключил Дмитрий Песков.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Российская сторона предлагала создать рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-режиме. Как сообщил Кремль, Украина не согласилась на такой формат. В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России серьезными последствиями в случае отказа участвовать в «добросовестных переговорах» по урегулированию.

Лусине Баласян