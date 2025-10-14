Палестина считает упущением, что Россию не пригласили на саммит по Газе в Египте

Палестинская сторона считает упущением тот факт, что Россия не была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Он признал, что был «удивлен», когда узнал, что президент США Дональд Трамп пригласил другие европейские страны, обойдя вниманием Россию.

«Да,— сказал господин Нофаль в ответ на соответствующий вопрос ТАСС. — Решение о приглашении принимали не мы, а Египет, Катар и США, но наше отношение к России известно, как мы любим ее».

«Я удивился, когда Трамп пригласил другие европейские страны, но не заметил России,— подчеркнул Хафиз Нофаль. — Но все равно для нас Россия играла, играет и будет играть большую роль в положении дел по палестинскому вопросу».

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит по Газе. По его итогам было заключено соглашение о прекращении войны в секторе Газа, которое завизировали США и еще три страны-гаранта — Турция, Египет и Катар. В мероприятии приняли участие по меньшей мере 20 лидеров, в том числе ключевых европейских и ближневосточных стран. Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху пригласил лично американский лидер Дональд Трамп, но тот не поехал, сославшись на праздничные мероприятия в своей стране. России приглашение не прислали. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это решение, отметил, что Москва не собирается навязывать свои посреднические услуги, но не прочь содействовать постконфликтному урегулированию, если такой запрос появится.

Об итогах саммита мира в Шарм-эш-Шейхе — в материале «Ъ» «Решать проблемы можно цивилизованным путем».

Анастасия Домбицкая