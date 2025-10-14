«Решать проблемы можно цивилизованным путем»

В Шарм-эш-Шейхе заключено соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Документ подписали Дональд Трамп и три страны посредницы — Турция, Египет и Катар. Президент США ранее посетил Израиль, где ему был оказан самый теплый прием. Теперь глава Белого дома обещал вплотную заняться Украиной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп добился первого серьезного успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Очень насыщенный день был у Дональда Трампа. Утром президент США прибыл с краткосрочным визитом в Израиль. Там его ждал звездный прием, благодарная аудитория, овации и выступление в Кнессете. Глава Белого дома торжественно объявил о начале новой эры Ближнего Востока — в регион идет мир, еще одной войной на земном шаре стало меньше. Теперь нужно помирить Россию и Украину, еще желательно решить вопрос иранской ядерной программы. В целом американский лидер не против стать председателем планеты Земля, но это необязательно, разве что коллеги очень попросят.

Тем временем неподалеку, в Египте, в Шарм-эш-Шейхе, собирались мировые лидеры на масштабную конференцию по сектору Газа. Приехали многие, большинство сильных мира сего. Трамп, опять же, торжественно объявил, что третья мировая война должна была начаться на Ближнем Востоке, но ее не будет. Он ее предотвратил. Мероприятие прошло без участия Израиля и, к слову, без России. Биньямина Нетаньяху пригласил лично Дональд Трамп, но премьер не поехал, сославшись на праздничные мероприятия в своей стране. Слишком много негатива накопилось за время войны. Есть информация, что Реджеп Тайип Эрдоган был готов развернуть самолет и бойкотировать саммит. Этого нельзя было допускать, ибо Турция — гарант соглашения, которое предполагалось подписать. Что касается России, то приглашение просто не прислали.

В итоге мир в секторе Газа заключили. Документ завизировали четыре страны-посредницы: США, Катар, Египет и указанная выше Турция. Произошло это в присутствии по меньшей мере 20 лидеров, в том числе ключевых европейских и ближневосточных стран, были также Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Это еще и к вопросу о совете мира, который не прочь возглавить Дональд Трамп, и роли ООН, которая, как мы видим, постепенно сходит на нет. Возвращаясь к ситуации вокруг сектора Газа, можно сказать, что это всего лишь бумага, и вероятность срыва договоренностей чрезвычайно высокая. Тем не менее все происходящее наглядно демонстрирует, что представители разных регионов, культур и религий согласны решать проблемы исключительно цивилизованным путем, строить мир без насилия. Основой всего этого должно стать расширение «соглашений Авраама». Посмотрим, чем все это закончится.

Особого оптимизма нет ни у кого, но, если сидеть и ничего не делать, будет еще хуже. При этом мир вполне возможен и через силу — принуждение к нему остается в повестке дня.

Это и произошло в случае с Газой и, возможно, частично — с Ираном. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже призвал Трампа применить аналогичную формулу к конфликту России и Украины. Президент США обещал вплотную заняться. Так что ждем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе