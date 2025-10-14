Трамп заявил, что ему «не нравятся» руководители некоторых стран

Президент США Дональд Трамп признался, что есть несколько руководителей иностранных государств, которые ему «не нравятся». Об этом он заявил на саммите по сектору Газа в Египте.

Господин Трамп не стал раскрывать имена тех глав государств, которые не вызывают у него симпатию. «Есть несколько, которые мне вообще не нравятся, но вы никогда не узнаете, кто они»,— уточнил американский президент (цитата по Daily Mail).

В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября начался саммит по урегулированию в Газе. Ранее соглашение о прекращении военных действий подписали четыре страны: США, Египет, Турция и Катар. Перемирие на территории анклава наступило 10 октября.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Решать проблемы можно цивилизованным путем».