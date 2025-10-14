Пользователи «Госуслуг» могут подключить доверенный контакт

На портале «Госуслуги» появилась дополнительная возможность для защиты аккаунта. Теперь пользователь может подключить доверенный контакт, которому будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля, сообщило Минцифры.

У доверенного контакта не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от имени пользователя. Чтобы добавить контакт, надо ввести его имя и номер телефона, привязанный к «Госуслугам», после чего отправить приглашение. Оно придет в его личный кабинет, но время на подтверждение запроса ограничено. Если пользователь не успеет, надо будет отправить приглашение заново.

Функция доступна всем пользователям «Госуслуг» старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один, но у каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей. Требования к такому контакту: гражданство России, возраст старше 18 лет, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также сведения о паспорте РФ и актуальный номер телефона. Отключить доверенный контакт или сменить его можно в любое время.

В августе Минцифры представило второй пакет мер для борьбы с кибермошенничеством. Одна из инициатив — упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» в случае блокировки из-за мошенничества.

Подробности — в материале «Ъ» «Власти наносят пакетный удар».