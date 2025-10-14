НАК: на Северном Кавказе предотвратили 27 терактов с начала года

Директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил о более чем двукратном снижении террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с начала года. Всего в регионе предотвратили 33 таких преступления, включая 27 терактов.

Господин Бортников во время заседания комитета отметил, что в регионе не снижается вербовочная активность террористов и украинских спецслужб. С начала года правоохранители задержали более 280 человек, подозреваемых в подготовке к терактам, оправдании терроризма, пособничестве бандитам и попытках вступить в террористические организации.

Глава ФСБ отметил рост числа молодежи среди вовлекаемых в террористическую деятельность. В основном они радикализируются под влиянием зарубежных религиозных организаций и служителей культа.

Сегодня НАК сообщил о предотвращении 172 терактов в России, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Пресечены девять нападений на образовательные организации. Кроме того, правоохранительные органы задержали более 290 мигрантов, связанных с террористами.

Никита Черненко