Людмила Самсонова одержала победу в первом круге турнира WTA 500 в Нинбо

Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг проходящего в китайском Нинбо турнира категории 500. Общий призовой фонд соревнования составляет $1,064 млн.

Самсонова обыграла 190-ю ракетку мира китаянку Го Ханьюй — 6:2, 6:4 — за 1 час 55 минут. За выход в четвертьфинал россиянка поспорит с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.

Финал турнира пройдет 19 октября. В прошлом году победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина (на тот момент она представляла Россию).

Таисия Орлова