Форвард «Колумбуса» Марченко повторил рекорд клуба по голам на старте сезона НХЛ

«Колумбус Блю Джекетс» дома уступил «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

У победивших шайбы забросили Тимо Майер, дважды удалось отличиться Доусону Мерсеру. Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк записал в свой актив передачу.

В составе «Колумбуса» результативными действиями отметились только российские игроки. Авторами заброшенных шайб стали форварды Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Защитник Иван Проворов отдал результативный пас. Пресс-служба НХЛ сообщила, что Марченко повторил рекорд «Блю Джекетс» по количеству голов на старте регулярного чемпионата — четыре шайбы в трех играх. Ранее форвард сделал хет-трик в матче против «Миннесота Уайлд». В сезоне-2017/18 американский нападающий Сони Милано также забил четыре гола в трех первых встречах.

«Колумбус» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице дивизиона «Метрополитен». «Нью-Джерси» располагается на третьей позиции.

Таисия Орлова