В Чувашии за 9 месяцев в пользу государства конфисковано 85 автомобилей

В Чувашии по ходатайству прокуратуры за девять месяцев 2025 года в доход государства конфисковано 85 транспортных средств — автомобилей, мотоциклов и мопедов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Транспортные средства забирали у водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения. Недавно список конфискованных машин пополнили «ВАЗ-2115» и «BMW-523», владельцы которых, ранее лишенные водительских прав, управляли автомобилями в нетрезвом виде.

Анна Кайдалова