У казанца конфисковали BMW, стоящую у здания приставов за долги 8 млн рублей

У жителя Казани конфисковали BMW, припаркованную рядом со зданием управления приставов за долги в 8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления приставов по Республике Татарстан.

По версии ведомства, владелец BMW пытался спрятать автомобиль «на виду», пытаясь избежать конфискации.

Машина стояла в 30 метрах от здания ведомства. Во время рейда автомобиль арестовали и отправили на штрафстоянку.

Если должник не погасит необходимую сумму — автомобиль выставят на торги в счет долга, поясняет пресс-служба ведомства.

Марк Халитов