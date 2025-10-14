МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 30 тыс. б/c

Мировой спрос на нефть в 2025 году достигнет 710 тыс. баррелей в сутки, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Оно понизило прогноз по показателю почти на 30 тыс. б/c с сентябрьского отчета.

В МЭА сообщили, что рост спроса в 2026 году составит 699 тыс. б/с. Это почти соответствует предыдущему прогнозу — 698 тыс. б/с. В отчете отметили, что страны ОПЕК+ превысили целевой уровень добычи нефти в сентябре. Он составлял 36,04 млн б/с, а реальная добыча достигла 36,95 млн б/с. Так, альянс превысил план на 910 тыс. б/с.

Из стран ОПЕК+ больше всех превысил целевой план по добыче Ирак — на 510 тыс. б/с. Казахстан добывал больше плана на 310 тыс. б/с, ОАЭ — на 280 тыс. б/с, Кувейт — на 210 тыс. б/с. Россия не смогла добыть нефти до разрешенного уровня и отстала на 160 тыс. б/с.

В сентябре МЭА прогнозировало увеличение спроса на нефть в мире до 737 тыс. б/с. Спрос на нефть в целом в 2025 году оценивался в 103,87 млн б/с, в 2026 году — в 104,57 млн б/с.