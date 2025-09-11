МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире до 737 тыс. б/с

Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение спроса на нефть в мире в этом году до 737 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это следует из сентябрьского отчета агентства. Месяцем ранее аналитики МЭА прогнозировали показатель на уровне 685 б/с, что на 52 б/с ниже новой оценки.

«Более низкие цены на нефть и несколько улучшившиеся экономические перспективы нашли отражение в "твердых" поставках нефти в отчетном периоде в ряде стран с развитой экономикой»,— следует из отчета. Наблюдается тенденция устойчивого спроса в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июле продолжили рост шестой месяц подряд и увеличились до 7,862 млрд баррелей, на 26,5 млн баррелей. При этом запасы по-прежнему остаются на 67 млн баррелей ниже среднего показателя за пять лет.

По оценке аналитиков агентства, спрос на нефть по итогам следующего года составит 698 тыс. б/с. Предыдущий показатель прогнозировался на уровне 699 тыс. б/с.

Спрос на нефть в целом в 2025 году оценивается в 103,87 млн б/с (предыдущая оценка — 103,74 млн б/с), в 2026 году — в 104,57 млн б/с (предыдущая оценка — 104,44 млн б/с).