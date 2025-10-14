Российскому бойцу вернули грузина

Российский боец Петр Ян получил очередной шанс вернуть себе звание чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в категории до 61 кг, которым недолго владел несколько лет назад. Чтобы завоевать его, Яну надо будет в декабре взять реванш у владеющего титулом грузина Мераба Двалишвили, превратившегося в одну из главных звезд вида. Предыдущий поединок россиянина с Двалишвили состоялся в 2023 году и прошел с огромным преимуществом грузинского спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

UFC объявил состав центральных поединков своего турнира, который пройдет 6 декабря на T-Mobile Arena. В одном из них на кону будет стоять титул чемпиона мира в легчайшем весе (до 61 кг), а также рекорд промоушена. Еще никому из бойцов не удавалось защитить чемпионское звание четырежды в течение года. А у грузина Мераба Двалишвили в 2025-м уже есть три успешные защиты. В январе он победил россиянина Умара Нурмагомедова, в июне — американца Шона О’Мэлли (именно у него Двалишвили отобрал звание в сентябре прошлого года), а в начале октября — его соотечественника Кори Сэндхагена.

На пути к рекорду у Мераба Двалишвили стоит Петр Ян, российский боец с довольно сложной биографией. В 2020 году Ян, к отличной ударной технике добавивший неплохие борцовские навыки, завоевал чемпионский титул и, казалось, может владеть им очень долго. Однако уже через несколько месяцев россиянин расстался со своим званием после обидного, из-за дисквалификации за запрещенный удар, поражения от американца Алджамейна Стерлинга. Он все равно котировался высоко и постоянно получал шансы по крайней мере вплотную приблизиться к верхушке, однако никак не мог ими воспользоваться, допустив серию осечек.

В период с весны 2022 по весну 2023 года Ян трижды подряд проиграл топовым оппонентам — Стерлингу, О’Мэлли, а также Двалишвили, как и он, рвавшемуся к чемпионскому титулу.

Именно тот бой закрепил за грузином репутацию не просто сильного, а исключительно сильного бойца. Петр Ян доставлял серьезные проблемы всем, с кем пересекался в октагоне. Однако Мераб Двалишвили их избежал. Поединок прошел с колоссальным преимуществом грузина, не исчезавшим на протяжении всех пяти раундов. Он совершил 11 тейкдаунов и, что самое любопытное, превзошел Яна в стойке, хотя она считалась территорией россиянина, нанеся 147 ударов против 75 у соперника.

Между тем Петр Ян в верхней части рейтинга, на позициях, позволяющих претендовать на титул, все-таки удержался ценой громадных усилий. Например, поединок с китайцем Сун Ядуном после череды осечек, который мог бы выкинуть его из чемпионской гонки, Ян выиграл с травмой колена, а сразу после своего выступления перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок — она потребовала продолжительного восстановления. Вслед за этим Петр Ян провел еще два матча. И оба — с бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Маркусом Макги — выиграл по очкам достаточно убедительно, чтобы сохранить ранг охотника за титулом.

Хотя в декабре охотиться за ним он уже будет, несомненно, в статусе аутсайдера поединка. Дело в том, что после предыдущей встречи с Петром Яном Мераб Двалишвили постоянно повышал свои котировки. Ему противостояли совершенно разные по стилю бойцы — и умеющий классно бороться Умар Нурмагомедов, и ударник Шон О’Мэлли с чрезвычайно нестандартной техникой, но в каждом поединке превосходство Двалишвили было чересчур очевидным. Достигалось оно благодаря прежде всего уникальной функциональной подготовке спортсмена, который умеет выдерживать высочайший уровень интенсивности пять раундов, а также борцовским навыкам.

Переводы в партер, часто жесткие, превратились в фирменное оружие Мераба Двалишвили.

В поединке с Кори Сэндхагеном он записал в актив ровно два десятка тейкдаунов. Это колоссальная цифра. Больше сделал однажды лишь великий Хабиб Нурмагомедов. Так что нет ничего странного, что в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Двалишвили сейчас на третьей позиции: впереди только чемпион в легком весе (до 70 кг) Илия Топурия и покинувший его ради перехода в полусредний (до 77 кг) Ислам Махачев.

Арнольд Кабанов