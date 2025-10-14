Абсолютный гимнаст

В возрасте 68 лет скончался Александр Дитятин — человек, сломавший представления о том, каким должен быть идеальный гимнаст и каким может быть его потолок возможностей. На московской Олимпиаде в 1980 году, трижды став ее чемпионом, он завоевал в общей сложности восемь медалей и брал их во всех дисциплинах. Его рекорд с тех пор удалось повторить лишь американскому пловцу Майклу Фелпсу, а в виде, прославившем Дитятина, он, кажется, обречен на вечное существование.

Одно из главных чудес, которые когда-либо происходили на Олимпийских играх, родилось благодаря одному из самых необычных талантов, которые когда-либо появлялись в спорте.

Ленинградский мальчик Александр Дитятин пришел в гимнастику очень поздно по меркам этого вида, требующего, как считается, внимания к себе чуть ли не с пеленок — иначе о больших свершениях можно не мечтать.

Дитятину было уже девять лет, когда он попал в группу к тренеру Анатолию Ярмовскому, и тот почему-то почти сразу поверил в него — худощавого, совершенно не тянущего на будущего стального бойца помоста ребенка, разглядев в его упрямстве исключительный характер, иногда компенсирующий дефицит природных данных.

А вскоре Советский Союз, давно влюбившийся в спортивную гимнастику и ее фронтменов, уже обсуждал нового вундеркинда. В 15 лет, в юниорском возрасте, получая специальное разрешение, Дитятин участвует во взрослых соревнованиях и на них превосходит опытных соперников, цвет уже занявшей флагманские позиции в мире советской школы. И при этом даже внешне совершенно не похож на них. Эталонный гимнаст невысок и крепок. А Дитятин, который, когда оканчивал школу, вдруг в один момент вырос на 12 см, фигурой походил не на идеального гимнаста, а на идеального танцора.

Его рост — под метр восемьдесят — вроде бы выглядел приговором. Ну какая с таким перекладина? Какие брусья? Какие кольца? А он не просто справлялся с ними, но и обращал недостаток в преимущество. Такой плавности линий, такой амплитудности не было ни у кого. Он и в самом деле вносил в свои упражнения черты, присущие балету — жанру, который со временем полюбил почти так же сильно, как свою профессию, и из которого с удовольствием переносил в гимнастическую вселенную приемы и движения.

Александра Дитятина, еще, по сути, юнца, рискнули всего-то после сезона в элите взять в 1976 году на Олимпиаду в Монреале.

И на ней он без помарок исполнил роль второго вслед за бесподобным Николаем Андриановым номера советской команды, выиграв два серебра. А после этого, пережив травму локтя, принялся потихоньку Андрианова теснить и в конце концов обошел, добыв на чемпионате мира в американском Форт-Уорте в 1979 году аж четыре золота.

В следующем сезоне советскую сборную ждала домашняя Олимпиада. Ее подпортил американский бойкот, к которому присоединились некоторые союзники США, но на качестве гимнастического турнира он мало сказался: приехали практически все лучшие. И на этом турнире Александр Дитятин провернул такой трюк, что сам по себе, даже если бы, кроме него, в его жизни не было ничего достойного, превратил бы любого спортсмена в легенду из легенд.

Сначала он завоевал золото в многоборье — командном и личном, абсолютном, в котором обошел Андрианова и по ходу которого потряс всех исполнением опорного прыжка. За него Дитятин заработал высшую оценку из тех, что применялись в ту эпоху,— десять баллов. Десятки до него мужчинам не ставили: список награжденных ими ограничивался двумя фамилиями знаменитых гимнасток — Нади Команечи и Нелли Ким.

А через день после «абсолюта», 25 июля, были шесть финалов на отдельных снарядах. Александр Дитятин отобрался во все и ни в одном не остался без медали: золото на кольцах, серебро на коне, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине, бронза в вольных. Сегодня, когда гимнастические состязания стараются размазать по расписанию турнира, понимая, с какой нагрузкой сталкиваются их участники, его подвиг представляется совершенно нечеловеческим.

В течение нескольких часов уже измотанный долгими рубками с выдающимися оппонентами в предыдущие дни, не успевший отдохнуть Дитятин выходил и выходил на помост — и покидал его либо чемпионом, либо медалистом.

А к вечеру 22-летний парень превратился в наиболее титулованного спортсмена Олимпиады.

Его спортивная карьера вышла короткой. Спортивная гимнастика — жестокий вид, и Александра Дитятина она не пощадила. Через год после удивительной Олимпиады, добавив в коллекцию еще три золота чемпионата мира, тоже проходившего в Москве, он серьезно повредил голеностоп, а вскоре совсем молодым попрощался со спортом в статусе обладателя, видимо, вечного для своего вида рекорда. Достижение Дитятина — восемь медалей на одной Олимпиаде — удалось дважды, в 2008 и 2012 годах, повторить лишь американскому уникуму-пловцу Майклу Фелпсу. Но в плавании быть «многостаночником» чуть попроще.

С гимнастикой Александр Дитятин, впрочем, не прощался. С 2002 года он возглавлял гимнастическую кафедру в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. Гимнастика тоже с ним не прощалась. Размещенные на видеохостингах ролики с его выступлениями всегда пополняются комментариями приобщившихся к ней недавно болельщиков, не скрывающих обычно изумления: разве можно настолько четко и красиво исполнять «крест» на кольцах и, будучи таким высоким, настолько чисто работать на коне?! Иная гимнастика, иной чемпион.

Алексей Доспехов